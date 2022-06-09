أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

المسميات الوظيفية:

– منسق البرامج.

– مصمم جرافيك.

– القدرات البشرية.

– قيادة المحتوى التراثي.

– مدير الامتثال للتراث الثقافي.

– مدير بيانات التراث.

– أخصائي تقييم التراث الثقافي.

– مدير إدارة التراث الثقافي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، (اضغط هنا).