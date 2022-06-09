أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.
المسميات الوظيفية:
– منسق البرامج.
– مصمم جرافيك.
– القدرات البشرية.
– قيادة المحتوى التراثي.
– مدير الامتثال للتراث الثقافي.
– مدير بيانات التراث.
– أخصائي تقييم التراث الثقافي.
– مدير إدارة التراث الثقافي.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يونيو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، (اضغط هنا).
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