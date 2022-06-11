أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والأحساء، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أمين مكتبة (برنامج توطين).

مراقب خدمات ثانٍ.

مسؤول ثاني تعقيم الإمدادات.

مراقب سلامة.

مساعد مكتب.

مساعد إداري ثانٍ.

مساعد إداري رابع.

مساعد أمين مكتبة.

أخصائية تمريض.

مساعد أسنان.

مراجع السياسات.

أخصائي إدارة جودة أول.

مهندس ميكانيكي.

منسق التطوير المهني المستمر.

محاسب ثاني.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ الخميس 9 يونيو 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ الأربعاء 22 يونيو 2022م.

وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).