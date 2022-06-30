أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن وظائف قانونية شاغرة، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) لحملة البكالوريوس بالرياض.

المسمى الوظيفي:

وأوضحت هيئة الزكاة، أن المسمى الوظيفي المطلوب هو باحث قانوني، وفقًا للشروط التالية:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الشريعة) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.

رابط التقديم:

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن التقديم متاح حاليًّا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع التالي (اضغط هنا).