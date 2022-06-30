أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية.

أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية.

أخصائي قانوني أول.

اخصائي تدقيق المحتوى المحلي.

أخصائي الاتفاقات والمواءمة الإستراتيجية.

أخصائي بيانات اقتصادية.

أخصائي حماية البيانات الشخصية.

مدير مركز الاتصال.

طريقة التقديم :