أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الشراكات الوطنية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

إدارة أعمال أو تسويق أو مهندس أو مجال ذي صلة.

خبرة 6 إلى 8 سنوات.

أخصائي إدارة البيانات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو نظم المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

خبرة 2 إلى 3 سنوات

طريقة التقديم :

وأوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يونيو 2022م.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

