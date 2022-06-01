أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط الوظائف:

درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات إدارية ذات صلة.

خبرة لا تقل عن (2) سنة في مجال إداري ذي صلة.

مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

ملخص المهام الوظيفية:

تقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة. إدارة سجلات البريد الوارد والصادر لسهولة التتبع وإعادة توجيه رسائل البريد. تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الدائرة حسب الحاجة. تقديم الدعم السكرتاريا للرئيس المباشر.

موعد التقديم:

– التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 02/ 11/ 1443هـ الموافق 01/ 06/ 2022م، وينتهي عند الاكتفاء بالمطلوب.

وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).