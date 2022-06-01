أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
شروط الوظائف:
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات إدارية ذات صلة.
- خبرة لا تقل عن (2) سنة في مجال إداري ذي صلة.
- مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
ملخص المهام الوظيفية:
- تقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة.
- إدارة سجلات البريد الوارد والصادر لسهولة التتبع وإعادة توجيه رسائل البريد.
- تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الدائرة حسب الحاجة.
- تقديم الدعم السكرتاريا للرئيس المباشر.
موعد التقديم:
– التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 02/ 11/ 1443هـ الموافق 01/ 06/ 2022م، وينتهي عند الاكتفاء بالمطلوب.
وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً