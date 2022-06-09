أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه :

المسميات الوظيفية:

مدير المركز

الوصف الوظيفي

يبحث مركز الحوسبة المرئية (VCC) في كاوست عن مدير مركز. ينظم مدير المركز العمليات التجارية اليومية للمركز، ويدير فريق الإدارة، والميزانيات، وتعيين الموظفين والباحثين.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال / المحاسبة / المالية أو أي مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو المالية أو إدارة المنح أو أي مجال ذي صلة. يفضل الخبرة في بيئة جامعية. يفضل خبرة في إدارة المنح أو التخطيط المالي.

للتقديم على الوظائف:

أوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).