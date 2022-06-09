أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه :
المسميات الوظيفية:
مدير المركز
الوصف الوظيفي
يبحث مركز الحوسبة المرئية (VCC) في كاوست عن مدير مركز. ينظم مدير المركز العمليات التجارية اليومية للمركز، ويدير فريق الإدارة، والميزانيات، وتعيين الموظفين والباحثين.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال / المحاسبة / المالية أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو المالية أو إدارة المنح أو أي مجال ذي صلة.
- يفضل الخبرة في بيئة جامعية.
- يفضل خبرة في إدارة المنح أو التخطيط المالي.
للتقديم على الوظائف:
أوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً