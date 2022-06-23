أعلنت شركة سابك السعودية، عبر موقع التوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض ومكة وثول، وفق الشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

شريك أعمال أول للموارد البشرية:



المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الموارد البشرية.

أخصائي إستراتيجية:

المؤهلات والخبرات:

شهادة جامعية في إدارة الأعمال / الهندسة / العلوم الزراعية.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الزراعة / صناعة البتروكيماويات.

طريقة التقديم :