أعلنت شركة سابك السعودية، عبر موقع التوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض ومكة وثول، وفق الشروط والتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
شريك أعمال أول للموارد البشرية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الموارد البشرية.
أخصائي إستراتيجية:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة جامعية في إدارة الأعمال / الهندسة / العلوم الزراعية.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الزراعة / صناعة البتروكيماويات.
طريقة التقديم :
أوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يونيو 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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