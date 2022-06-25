أعلنت شركة سابك السعودية، عبر موقع التوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض ومكة وثول، وفق الشروط والتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة الماجستير أو البكالوريوس في المراجعة أو المحاسبة.
- أكثر من 10 سنوات من الخبرة في Big 4 كمدقق (مالي) / محاسب أو مستشار.
- المؤهل المهني CPA
- معرفة الخبرة بممارسات المحاسبة القياسية ، والمعرفة القوية بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9 ، IAS 19 ، IAS 36 ، IFRS 16 أو IFRS 15)
- يفضل الخبرة في مجال البتروكيماويات أو المنظمات الصناعية.
طريقة التقديم :
أوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً