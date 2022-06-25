أعلنت شركة سابك السعودية، عبر موقع التوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض ومكة وثول، وفق الشروط والتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة الماجستير أو البكالوريوس في المراجعة أو المحاسبة.

أكثر من 10 سنوات من الخبرة في Big 4 كمدقق (مالي) / محاسب أو مستشار.

المؤهل المهني CPA

معرفة الخبرة بممارسات المحاسبة القياسية ، والمعرفة القوية بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9 ، IAS 19 ، IAS 36 ، IFRS 16 أو IFRS 15)

يفضل الخبرة في مجال البتروكيماويات أو المنظمات الصناعية.