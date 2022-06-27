أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف:

مهندس هندسة العمليات

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس هندسة (تخصص محدد) + سنتين كمهندس متدرب

أو 2 ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + 6 أشهر على الأقل كمهندس متدرب

خبرة 1- 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل)

الوصف الوظيفي

تحليل ونمذجة المكونات والأنظمة والعمليات الهندسية

تحسين النظام / العملية

إدارة / تحليل المخاطر

وضع تصور للمكونات والأنظمة الهندسية

قادرة على إدارة تخطيط العمل بشكل مستقل والتسليم وفقًا للأهداف. تطبيق مثبت

التفسير التقني وتطبيق المعرفة الصناعية والخبرة

مهارات الاتصال اللفظي والكتابي الفعال

مهارات التحليل السليم وحل المشكلات

التفكير الريادي والتجاري المختصة في إدارة المشاريع

رابط التقديم:

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