أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
تفاصيل الوظائف:
مهندس هندسة العمليات
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس هندسة (تخصص محدد) + سنتين كمهندس متدرب
- أو 2 ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + 6 أشهر على الأقل كمهندس متدرب
- خبرة 1- 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل)
الوصف الوظيفي
- تحليل ونمذجة المكونات والأنظمة والعمليات الهندسية
- تحسين النظام / العملية
- إدارة / تحليل المخاطر
- وضع تصور للمكونات والأنظمة الهندسية
- قادرة على إدارة تخطيط العمل بشكل مستقل والتسليم وفقًا للأهداف. تطبيق مثبت
- التفسير التقني وتطبيق المعرفة الصناعية والخبرة
- مهارات الاتصال اللفظي والكتابي الفعال
- مهارات التحليل السليم وحل المشكلات
- التفكير الريادي والتجاري المختصة في إدارة المشاريع
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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