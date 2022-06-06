أعلنت المدينة الطبية في جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي، مشيرة إلى فتح باب التقديم بدايةً من اليوم الاثنين وحتى تاريخ 15 / 6 / 2022م.

التقديم على وظائف جامعة القصيم

وقالت الجامعة إن التقديم على الوظائف المعلنة يتم عبر بوابة الزوار ثم الانتقال إلى نظام التوظيف عبر الرابط وتسجيل بيانات الدخول.

وقالت الجامعة إنها تطمح في استقطاب أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات، وذلك بتقديم أفضل الخدمات مع الالتزام بالأمانة والمصداقية.

تبادل الخبرات العلمية وتعزيز مجالات التدريب

وفي سياق متصل وُقعت بجامعة القصيم أمس، ثلاث مذكرات تعاون مع عدة جهات بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بهدف تبادل الخبرات العلمية وتعزيز مجالات التدريب.

وهدفت مذكرة التعاون الموقعة مع مصرف الإنماء إقامة ورش عمل مشتركة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات البحث العلمي، كذلك تقويم وتحكيم المشاريع العلمية والبرامج المتخصصة والبحوث الشرعية وتبادل الاستشارات التخصصية المتعلقة بالمصرفية الإسلامية.

وتسهم مذكرة تعاون كلية الهندسة بعنيزة مع إحدى الشركات المتخصصة في توفير مجالات تدريبية للطلاب من خلال تعزيز مسار “التدريب الصيفي والتعاوني”، فيما شملت مذكرة تعاون بين كلية التأهيل الطبي والجمعية الأهلية لداء السكري والغدد ببريدة مجالات الدراسات والبحوث والاستشارات، وتسخير خبراتهما العلمية والعملية لخدمة أنشطة واحتياجات الطرفين.