أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد

يفضل الحصول على تدريب / شهادة ائتمانية رسمية من بنك تجاري

مهارات اللغة

اللغة الإنجليزية والفرنسية إلزامية

يفضل العربية

سنوات من الخبرة

خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

طريقة التقديم :