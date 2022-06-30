أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد
- يفضل الحصول على تدريب / شهادة ائتمانية رسمية من بنك تجاري
- مهارات اللغة
- اللغة الإنجليزية والفرنسية إلزامية
- يفضل العربية
- سنوات من الخبرة
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
طريقة التقديم :
وأوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 29 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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