أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، رابط التقديم – (اضغط هنا).