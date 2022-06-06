أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر حسابه بموقع “لينكد إن”، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص معادل.
- يجب أن يتمتع بمهارات اتصال وعرض ممتازة.
- يجب أن يتمتع بمهارات جيدة جدًا في التعامل مع البائع والعميل.
- يجب أن يكون لديك فهم جيد لعملية ومراحل دورة حياة تطوير النظام.
- يفضل الخبرة السابقة في العمل وإدارة فرق العمل عن بُعد وفي الخارج وفي الموقع بشدة.
- يفضل خبرة سابقة في العمل في ممارسة الخدمات المدارة.
- القدرة على تنظيم وتخطيط العمل بشكل مستقل
- القدرة على العمل في بيئة سريعة التغير
- القدرة على تعدد المهام وتبديل السياق بشكل فعال بين الأنشطة والفرق المختلفة
- شهادات MCTS و MCITP و / أو MVP زائد.
- يجب أن يكون لديك على الأقل 6 سنوات من الخبرة العملية في قواعد بيانات MS SQL.
طريقة التقديم :
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، رابط التقديم – (اضغط هنا).
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