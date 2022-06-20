أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والإحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس كهربائي.

مخطط تنظيمي.

مشغل رسومات.

محاضر في علم الترشيح.

أخصائية تمريض.

أخصائي الترفيه الثاني.

مفتش الخدمات الثاني.

مسؤول مركز الاتصال.

محرر فيديو.

مرافق المهندس.

طريقة التقديم: