أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والإحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مهندس كهربائي.
- مخطط تنظيمي.
- مشغل رسومات.
- محاضر في علم الترشيح.
- أخصائية تمريض.
- أخصائي الترفيه الثاني.
- مفتش الخدمات الثاني.
- مسؤول مركز الاتصال.
- محرر فيديو.
- مرافق المهندس.
طريقة التقديم:
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 19 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً