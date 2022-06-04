أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مقر الشركة. وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تسويق.

كاتب سيناريو أقدم.

كاتب محرر.

محلل سياسة التعويضات.

محلل سياسة عامة.

محترف موارد بشرية.

مطور الحلول الرقمية.

اختصاصي فنون وثقافة.

منسق مشروع معرض المتحف.

خريجو الأعمال (أقل من ثلاث سنوات من الخبرة العملية).

المتقدمون من ذوي الخبرة (أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة في العمل).

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2022م.