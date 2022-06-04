أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مقر الشركة. وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي تسويق.
- كاتب سيناريو أقدم.
- كاتب محرر.
- محلل سياسة التعويضات.
- محلل سياسة عامة.
- محترف موارد بشرية.
- مطور الحلول الرقمية.
- اختصاصي فنون وثقافة.
- منسق مشروع معرض المتحف.
- خريجو الأعمال (أقل من ثلاث سنوات من الخبرة العملية).
- المتقدمون من ذوي الخبرة (أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة في العمل).
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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