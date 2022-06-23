أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

1.أخصائي التخطيط الوظيفي والحوكمة

الوصف الوظيفي

الوظائف في هذا المستوى مسؤولة عن إدارة العمليات اليومية لأنشطة الموارد البشرية بما في ذلك الإشراف على تجميع بيانات الموارد البشرية المطلوبة، وإدارة المهام الروتينية في تصميم الأطر، وإجراء تحليل احتياجات التدريب، وتنظيم برامج التدريب الداخلية ومراجعة التقارير ذات الصلة. كما أنهم مسؤولون عن مراجعة جميع التقارير الفنية وإحالتها إلى الرئيس المباشر لتحليلها والموافقة عليها.

المؤهلات والخبرة :

الدرجة العلمية: بكالوريوس المؤهل المطلوب: إدارة أعمال، موارد بشرية سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات طبيعة الخبرة: الخبرة في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية مستوى اللغة الإنجليزية: بطلاقة

2.أخصائي عمليات تكنولوجيا المعلومات



الوصف الوظيفي

الوظائف في هذا المستوى مسؤولة عن تنفيذ سياسات وإجراءات وأنظمة الدعم التكنولوجي، مع تقديم المشورة والدعم لموظفي الخدمة في حل الاستعلام. كما أنهم مسؤولون عن تنفيذ جداول الاختبارات، وتقديم المساعدة الإدارية داخل المشاريع المعقدة وتقديم الحلول لأنظمة / برامج تكنولوجيا المعلومات المعقدة.

المؤهلات والخبرة :

الدرجة العلمية: بكالوريوس المؤهل المطلوب: علوم حاسب، تقنية معلومات وحوسبة، تقنية معلومات سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات طبيعة الخبرة: • 4 – 6 سنوات خبرة في الخدمة الفنية والصيانة في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية. مستوى اللغة الإنجليزية: بطلاقة