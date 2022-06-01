أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي:

– أخصائي – إدارة حوكمة الشركات.

– مستشار- وكالة الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية.

– أخصائي رئيسي- المرافق والخدمات

– أخصائي أول – إدارة دراسات لجنة الاستئناف.

– أخصائي- الاستشارات القانونية.

– أخصائي – هوية الهيئة.

– مدير وحدة هوية الهيئة.

التخصصات:

المالية.

اقتصاد.

محاسبة.

القانون.

الأنظمة.

الشريعة.

إدارة مالية.

إدارة أعمال.

إدارة عامة.

الإعلام.

التواصل.

الصحافة.

التسويق.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ اليوم 1 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).