أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي – إدارة حوكمة الشركات.
– مستشار- وكالة الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية.
– أخصائي رئيسي- المرافق والخدمات
– أخصائي أول – إدارة دراسات لجنة الاستئناف.
– أخصائي- الاستشارات القانونية.
– أخصائي – هوية الهيئة.
– مدير وحدة هوية الهيئة.
التخصصات:
- المالية.
- اقتصاد.
- محاسبة.
- القانون.
- الأنظمة.
- الشريعة.
- إدارة مالية.
- إدارة أعمال.
- إدارة عامة.
- الإعلام.
- التواصل.
- الصحافة.
- التسويق.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ اليوم 1 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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