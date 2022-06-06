أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :



1.محلل تطوير أعمال

المؤهلات والخبرة :

بكالوريوس إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي تخصص ذي صلة الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 1

2.أخصائي إدارة النظم

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس يُفضل استخدام شهادات Microsoft و Linux في مجال تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو المجالات ذات الصلة الحد الأدنى: 4 الحد الأقصى: 6

3.متخصص في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرة

الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 4

بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال أو أي مجالات أخرى ذات صلة

4.مدير التسليم والدعم

المؤهلات والخبرة :

الهندسة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة ، ويفضل أن يكون مع PMP أو Prince 2 أو PMQ الحد الأدنى: 8 الحد الأقصى: 10

5.مدير دعم الأعمال الأب

المؤهلات والخبرة

الحد الأدنى: 8 الحد الأقصى: 10 علوم الكمبيوتر أو نظام المعلومات أو أي مجالات أخرى ذات صلة

6.مدير تحليلات متقدمة

المؤهلات والخبرة :

الحد الأدنى: 8 الحد الأقصى: 10 علوم الكمبيوتر أو الإحصاء أو الرياضيات أو الاقتصاد أو العلوم الاكتوارية أو أي تخصص ذي صلة.

رابط وطريقة التقديم