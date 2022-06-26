أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توفر وظائف بمسمى (متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة) (رجال / نساء) في عدة مدن ، وفق التفاصيل التالية :

– وأوضحت الهيئة، أن العمل سيكون المدن التالية: “الرياض، مكة المكرمة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية”.

– الشروط:

سعودي الجنسية.

يفضل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

يفضل المتفرغ خلال الفترة الصباحية

– الوصف الوظيفي:

مسؤول عن توجيه الطلاب / الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار.

– المسؤوليات:

تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار.

التأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.

العمل على توجيه الطلاب / الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر.

مسؤول عن مُراقبه الطلاب / الطالبات أثناء تأديتهم للاختبار.

تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم.

المساهمة في حل المشكلات التقنية في الأجهزة المستخدمة في الاختبار.

– ويمكن للتقديم على الوظائف حتى اكتمال العدد المطلوب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).