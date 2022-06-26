أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توفر وظائف بمسمى (متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة) (رجال / نساء) في عدة مدن ، وفق التفاصيل التالية :
– وأوضحت الهيئة، أن العمل سيكون المدن التالية: “الرياض، مكة المكرمة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية”.
– الشروط:
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سعودي الجنسية.
- يفضل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.
- يفضل المتفرغ خلال الفترة الصباحية
– الوصف الوظيفي:
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مسؤول عن توجيه الطلاب / الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار.
– المسؤوليات:
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تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار.
- التأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.
- العمل على توجيه الطلاب / الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر.
- مسؤول عن مُراقبه الطلاب / الطالبات أثناء تأديتهم للاختبار.
- تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم.
- المساهمة في حل المشكلات التقنية في الأجهزة المستخدمة في الاختبار.
– ويمكن للتقديم على الوظائف حتى اكتمال العدد المطلوب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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