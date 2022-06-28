أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) تعلن عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
مدير إدارة الاستراتيجية وتخطيط التعاقب
المهام والمسؤوليات العامة
- يقوم بصياغة وتفصيل خطط التنفيذ التشغيلية لتحقيق التميز في إجراءات سير العمل ومراقبة المواعيد النهائية للتنفيذ
- العمليات اليومية
- يقوم بالتخطيط ومتابعة العمليات اليومية لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه
السياسات والإجراءات
- يقوم بتطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالوحدة لضمان تنفيذ العمل بطريقة متسقة وخاضعة للرقابة
إعداد التقارير
- يرفع التقارير الدورية لأداء الوحدة عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة أو مدير عام الإدارة
- إدارة التغيير
- يحدد وينسق خطوات إعداد خطط التغيير وتقييم تأثير التغيير في الخطة التشغيلية للوحدة والسياسات والإجراءات والأنظمة والأفراد، لضمان التنفيذ السلس والاعتماد السريع للتغيير
- الجودة والامتثال
- يضمن الامتثال بجميع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية في الإدارة، من أجل ضمان سلامة الموظفين والامتثال باللوائح
إدارة الموظفين
- يعمل على غرس ثقافة التطوير والتوجيه والأداء داخل الوحدة
- يقوم بتوفير فرص التطوير للفريق وضمان توفر المسارات الوظيفية المطلوبة
- يضمن تواصل واضح من القيادة العليا للموظفين وإيصال الملاحظات من الموظفين للإدارة العليا
- يعمل على تحديد وتوصيل توقعات أداء واضحة، وتدريب وتقديم الدعم والملاحظات المنتظمة حول أداء المرؤوسين داخل الوحدة
- يقدم جلسات الإرشاد والتوجيه الفردية مع أعضاء الفريق للمساعدة على الإنجاز وتحقيق المستهدفات والإفادة في مراجعات الأداء الدورية
الجودة والامتثال
- يضمن الامتثال بجميع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية في الوحدة، من أجل ضمان سلامة الموظفين والامتثال باللوائح
- التطوير المستمر
- يبحث باستمرار عن فرص التطوير والتحسين في سياسات الوحدة وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات القطاع، لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف
المؤهلات والخبرة :
- شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال, الموارد البشرية ومجالاتها أو ما يعادلها
- خبرة عملية 8 سنوات في مجالات ذات الصلة
- خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية
طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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