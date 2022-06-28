أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن رغبتها بشغل وظائف بالمراتب العليا على النحو التالي: المرتبة الثالثة عشرة بمسمى “مدير عام المراجعة الداخلية” و”مدير عام إدارة تقنية المعلومات”، وبالمرتبة الثانية عشرة بمسمى “مدير عام الإدارة القانونية”، وبالمرتبة الحادية عشرة بمسمى “مصمم برامج أول”.

شروط التقديم:

ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية، ألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، وتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم:

ويكون التقديم من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي على الرابط التالي: (هنا)، علمًا أن التقديم يبدأ من تاريخ 30/ 11/ 1443هـ إلى 04/ 12/ 1443هـ.