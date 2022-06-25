أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ضابط أول / إعداد التقارير والتطوير.

مشرف مكتب الخدمة.

فني 2.

كاتب دعم العملاء.

مهندس تصميم.

مشرف الخدمة.

مشرف الجرد.

اخصائي منتج.

محاسب.

طريقة التقديم :

أوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).