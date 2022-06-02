دعت الإدارة العامة لتعليم الرياض، كل من ترغب في شغل المقعد القيادي “مساعد مدير شؤون المعلمين” بنات في الإدارة، إلى التقديم في هذه الوظيفة.

وقالت إدارة تعليم الرياض في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “بهدف استقطاب الكفاءات المميزة.. لا زالت الفرصة متاحة للتقديم لشغل المقعد القيادي “مساعد مدير شؤون المعلمين” بنات”.

تحديد موعد أقصى للتقديم

وطالب تعليم الرياض منسوباته ممن تنطبق عليهن ضوابط الترشيح بتعبئة النماذج ورفع الملفات من خلال الدخول على الباركود المتاح، وإرسالها إلى البريد التالي (ryd-ed-023 @moe-gov-sa). وحددت الإدارة يوم الخميس الموافق 1443/11/3هـ، كموعد أقصى للتقديم.