قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء: إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (آي. آر-6) في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في نطنز، بما يتماشى مع ما أعلنته من فترة طويلة، لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين.

وكشف تقرير سري للوكالة، عن الخطوات الإيرانية المشبوهة، وأُرسل التقرير إلى الدول الأعضاء قبل فترة وجيزة من إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارا ينتقد إيران ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها. وهددت إيران بالرد.

تركيب أجهزة طرد مركزي:

وذكرت الوكالة في التقرير أنه “في 6 يونيو 2022، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز آي. آر-6 في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها إيران الوكالة”، مضيفة أن التركيب في المجموعتين الأخريين لم يبدأ بعد. وبحسب التقرير، أبلغت إيران الوكالة في رسالة تلقتها في السادس من يونيو حزيران الجاري باعتزامها تركيب “مجموعتين جديدتين” من أجهزة آي. آر-6 في المحطة تحت الأرض.

وأضاف التقرير: “في 8 يونيو 2022، تحققت الوكالة أيضا من أن تركيب مجموعتي آي. آر-6 ‘الجديدتين’ لم يبدأ بعد”. وفي وقت سابق أمس، وقبل تصويت مجلس محافظي الوكالة على القرار، قالت طهران: إنها “ستغلق” كاميرتين تابعتين للوكالة في محطة للتخصيب لم تحددها.