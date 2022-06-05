أصبح نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، مهددًا بعقوبة جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب وكيل أعمال لاعبه السابق البرازيلي جوليانو.

النصر في ورطة بسبب وكيل جوليانو:

وكان “فيفا” قد هدد نادي النصر بخصم من النقاط أو المنع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، في حالة عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة، لوكيل جوليانو، فيليب ناجيل خلال 30 يومًا.

وعلق القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “في خطوة لن تنتج ربما إلا مزيدًا من العقوبات والفوائد…نادي النصر يتقدم باستئناف (مكرر) لدى CAS ضد قرار فيفا الانضباطي المتعلق بوكيل اللاعب “جوليانو”.

وكان جوليانو قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات، وظهر بمستوى مميز معه، قبل أن يفسخ عقده ويرحل في صيف 2020.

النصر هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الحزم في ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.