علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج برأيه حول الأزمة التي يُعاني منها نادي الاتحاد بعدما أصبح مهددًا بفقدان صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر: “وسط ظروف الاتحاد الحالية وصدمة ضبابية لقب الدوري بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من موسم عودة الذهب، إلا أن العميد استفاد نقطة مهمة جدًا، عرف مين معاه ومين قفز مع أول هزة.”

الاتحاد في صدارة دوري المحترفين حاليًا برصيد 61 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الهلال الوصيف.

الاتحاد في الصدارة رغم التساوي مع الهلال

العميد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.

وفي حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط في أي بطولة محلية بنظام الدوري أو المجموعات، يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة، بالنظر إلى أعلى فارق أهداف في كامل البطولة، الأكثر تسجيلًا للأهداف، الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.

العميد سيواجه في الجولة الـ29 فريق الاتفاق، بينما يواجه الهلال في الجولة ذاتها فريق الفتح يوم 18 يونيو المقبل.