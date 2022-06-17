أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على ما يقدمه المدرب الوطني سعد الشهري مع المنتخب السعودي الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في أوزبكستان.

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر” : ” إن نجاح الكابتن سعد الشهري مع الأخضر الأولمبي وتحقيق كأس آسيا بإذن الله سيكون حدثًا له تأثير كبير في توسيع اهتمام اتحاد القدم السعودي وتسريع مشاريعه للمدرب المواطن، أحبتي يجب أن نفتخر به وبما يحققه، كمدرب قاتل حتى ينجح، الله يوفقك يا ولد البلد”.

سعد الشهري على موعد مع التاريخ

وسيواجه الأخضر الأولمبي، منتخب أوزبكستان مساء الأحد المقبل في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وفي وقت سابق، أبدى ماجد عبد الله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، إعجابه بأداء المنتخب السعودي الأولمبي تحت قيادة المدرب سعد الشهري، وذلك بعد التأهل لنهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

وقال ماجد عبد الله عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك وصول منتخبنا تحت 23 سنة إلى نهائي كأس آسيا 2022، المدرب الوطني الشهري، أبدع في توليفة المنتخب، وقاده بجدارة إلى المباراة النهائية”.