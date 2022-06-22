بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية، لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لدى مغادرته عمّان بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الملك/ عبد الله الثاني بن الحسين

ملك المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

ولجلالتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

عمّان: 23 / 11 / 1443 هـ

الموافق 22 / 6 / 2022 م