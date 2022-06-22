حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تحية حرس الشرف التركي في القصر الرئاسي بأنقرة أثناء إجراء مراسم الاستقبال الرسمية له.

فيديو | مراسم استقبال رسمية لـ #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله للقصر الرئاسي في أنقرة #ولي_العهد_في_تركيا #الإخبارية pic.twitter.com/wefDRiihbm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2022

وخلال اصطحاب الرئيس التركي له في القصر الرئاسي وجه الأمير محمد بن سلمان التحية لعناصر حرس الشرف قائلا لهم “السلام عليكم”.

مراسم استقبال ولي العهد

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى تركيا في آخر محطات جولته الإقليمية، اليوم الأربعاء، حيث أقيمت مراسم استقبال رسميه في القصر الرئاسي في أنقرة وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبليه.