غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، بعد زيارة رسمية، بدأها أمس الاثنين وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي.

وكان ولي العهد وصل إلى القاهرة مساء أمس الاثنين، في أولى محطات جولته الخارجية التي تشمل مصر والأردن وتركيا.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى قصر الاتحادية، كان في استقباله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأقيمت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية.

وصافح سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، فيما صافح فخامة رئيس الجمهورية المصرية أصحاب السمو والمعالي الوفد المرافق لسمو ولي العهد.

وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة.

ورحب فخامته بسمو ولي العهد في بلده الثاني مصر، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.