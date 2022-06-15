حسم النجم التونسي هبي الخزري موقفه من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهبي الخزري يرفض عرض النصر:

ولفتت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، إلى أن وهبي الخزري رفض عرضًا ضخمًا من نادي النصر، حيث فضل البقاء في أوروبا لفترة أطول.

وأضافت: “النصر عرض راتبًا شهريًّا يقدر بـ350 ألف دولار على وهبي الخزري، أعلى 70 ألف من الراتب الذي كان يحصل عليه مع سانت إتيان الفرنسي، إلا أن اللاعب رد بقول لا”.

وينتهي عقد وهبي الخزري صاحب الـ31 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتيان، يوم 30 يونيو المقبل، ليكون انضمامه في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.

النصر يسعى لتدعيم الفريق:

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات في الموسم الرياضي الجديد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.