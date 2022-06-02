سمح الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للاعب ياسر الشهراني مدافع الهلال في الالتحاق متأخرًا بـ معسكر الأخضر المقام حاليًّا في إسبانيا.

سبب تأخر ياسر الشهراني:

وتأخر الشهراني في الالتحاق بـ معسكر الأخضر لظرف عائلي، على أن يلتحق بالمعسكر يوم الأحد القادم.

وفي وقت سابق، طُرحت تذاكر مباراة السعودية وكولومبيا الودية التي تُقام في إسبانيا يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة بـ كأس العالم 2022 بـ قطر.

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر “تويتر” رابط الدخول لحجز تذاكر مواجهتي كولومبيا وفنزويلا.

موعد نهاية معسكر الأخضر:

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو. وسيخوض خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.