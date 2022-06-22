أوضح ياسر القحطاني، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا، على أن الأخضر سيعاني في نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

يقول ياسر القحطاني @Y20 :

«على الرغم من تصدرنا لمجموعتنا وتأهلنا إلى كأس العالم، إلا أن مستوانا في التصفيات لم يكن مُرضيًا!»

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للمشاهدة: https://t.co/N3BEs2UHQs pic.twitter.com/V6SGWvCHHV — ثمانية (@thmanyah) June 22, 2022

وكان الأخضر صعد إلى نهائيات كأس العالم محتلًّا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة متفوقًا على منتخبي اليابان وأستراليا.

رسالة إلى مدرب المنتخب السعودي:

وقال القحطاني متحدثًا لـ برنامج “ثمانية”: “الأخضر سيعاني كثيرًا في مونديال قطر إذا لم يغير المدرب هيرفي رينارد طريقة اللعب وهناك منتخبات أعلى منا في المستوى وهذا ما سوف يرهقنا”.

وتابع القحطاني: “يجب أن يقاتل المهاجم السعودي على مركزه ولا يتعذر بوفرة اللاعبين الأجانب في مركزه”.

وأضاف القحطاني: “مستوانا في تصفيات مونديال 2022 لم يكن مرضي، رغم تأهلنا في المركز الأول، ومعنى أنك في المركز الأول دليل على أن المنتخبات معك في المجموعة لم تكن قوية، والمنتخب الفيتنامي أحرجنا كثيرًا عندما قابلنا في السعودية”.