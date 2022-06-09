أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنه لا يجب النظر لنتائج المباريات الودية، وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي في وديتي كولومبيا وفنزويلا.

"الخسارة في الوديات تجعلك تنتبه للأخطاء، وسيكون المعسكر القادم في سبتمبر لتصحيح الأخطاء والاستعداد لكأس العالم" ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم#السعودية_فنزويلا#SSC pic.twitter.com/9BTn4fLqrm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 9, 2022

تعليق ياسر المسحل

وقال المسحل بعد خسارة الأخضر من منتخب فنزويلا مساء اليوم الخميس: ” ليس من المهم النظر لـ نتائج الوديات، بالطبع الأخضر لا يريد الخسارة، ولكن المباريات الودية هدفها إعداد اللاعبين وتطبيق التشكيل الأمثل”.

معسكر سبتمبر مختلف لـ الأخضر

وأضاف المسحل: ” معسكر سبتمبر سيكون مختلفًا تمامًا، لأن اللاعبين سيكونون قد حصلوا على فترة راحة ودخلوا الموسم الجديد بكل قوة، وأتمنى من رينارد أن يستفيد من تلك المباريات الودية قبل مونديال قطر”.

وكان المنتخب السعودي خسر أمام منتخبي كولومبيا وفنزويلا بهدف دون رد خلال فترة الإعداد في إسبانيا في يونيو الجاري لـ كأس العالم.