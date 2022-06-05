تعرضت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، حُجزت على إثرها بالمستشفي؛ لثير قلق متابعيها وجمهورها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر “استوري” حسابها الشخصي بتطبيق “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة”.

ولم تكشف ياسمين عبد العزيز تفاصيل الوعكة، لكن تفاعل مع حالتها متابعيها، الذين دعوا لها بالشفاء والصحة خاصة بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية، وخرجت منها بسلام.

تعرض شقيق ياسمين عبد العزيز لحادث

وجاءت الأزمة الصحية الحالية لياسمين عبد العزيز، بعد أن أفصح شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، بتعرضه لحادث ونقله للمستشفى.

وكتب عبد العزيز، على صفحته بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكره من المستشفى.. شكرا لكل اللي سأل”.

إعلان ياسمين عبد العزيز

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت خلال شهر رمضان الماضي بإعلان دعائي مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز لصالح إحدى شركات المحمول، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.