أعرب العديد من المواطنين عن غضبهم من مشاهير السوشيال ميديا حاليًا، لما يقدمونه من محتوى غير هادف وعديم النفع.

ودشن المغردون وسمًا على موقع “تويتر” تحت عنوان “مشهور محتواه سامج”، عبروا فيه عن استناركهم الشديد لما أصبح عليه المحتوى الذي يقدمه مشاهير السوشيال ميديا، مطالبين إياهم بعدم النظر للشهرة والتفكير فقط في الفوائد التي ستعم على الجميع من خلال نشر محتوى مفيد.

كثرة الضحك والجري وراء الأموال

وأكد الكثيرون أنهم لا يتقبلون المشاهير الذين لا يضيفون لهم شيئًا، فضلا عن كثرة الهزار والضحك والسعي وراء الإعلانات وكسب الأموال. وقال أحد المغردين: “هو أصلا فيه مشهور هادف.. كلهم لهم هدف واحد وهو زيادة متابعين زيادة فلوس وطمع”.

وحث المغردون على ضرورة عدم متابعة هؤلاء المشاهير الذين يجرون وراء الشهرة والإعلانات، مؤكدين أن الشخص الذي له لمسات واضحة تثقيفية أو توعوية أو مفيدة للوطن والمجتمع من المفترض متابعته وليس العكس.

انتقاد الآخرين

وأضاف أحد المغردين، إن تعريف المحتوى هو عبارة عن مجموعة القدرات والمهارات والسلوك.. وهذا ما يفقده بعض السامجين الذين يغنون بالسوشال ميديا”.

فيما أشار آخر إلى أن هناك مواصفات للمشاهير السامجين وهو انتقاد مشاهير آخرين قائلا: “يا كثرهم.. خصوصا اللي ينتقدون المشاهير وصاروا مشاهير، محتواهم أغلبه انتقاد فلان وما يشوفوا أنفسهم”.