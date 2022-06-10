سجلت كل من ينبع والأحساء، أعلى درجات حرارة على المملكة اليوم؛ إذ تصل العظمى فيهما 48 درجة مئوية.

وتحظى الباحة بتسجيل أقل درجات حرارة إذ تسجل العظمى فيها 31 درجة مئوية، تليها الوجه التي تسجل 33 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

رياح وأتربة على القصيم

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن رياح نشطة، وأتربة مثارة على منطقة القصيم، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: الرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضربة، وعقلة الصقور.

وبحسب المركز يبدأ التنبيه من الساعة الحادية عشرة والثلث من صباح اليوم الجمعة، ويستمر حتى الثامنة مساءً.