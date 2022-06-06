أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب”، توزيع 843.7 مليون ريال أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2022.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 562.5 مليون سهم، بحصة توزيع 1.5 ريال لكل سهم.

وبينت أن تاريخ الأحقية هو الأربعاء 15 يونيو، على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في “إيداع”، نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 51.04 نقطة ليقفل عند مستوى 12656.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 291 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، الشرقية للتنمية، أبو معطي، الزامل للصناعة، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، طباعة وتغليف، الصقر للتأمين، ساكو، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.95% .

الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، كيان السعودية، إعمار، معادن، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، اس تي سي، معادن، دار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 296.97 نقطة ليقفل عند مستوى 22547.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 412 ألف سهم تقاسمتها 1867 صفقة.