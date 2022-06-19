تعاقد نادي العدالة اليوم وبشكل رسمي مع المدرب التونسي يوسف المناعي من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي المقبل.

وأعلن النادي عبر حسابه في “تويتر” التعاقد مع المناعي بعد صعود الفريق لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

كيف عاد يوسف المناعي لتدريب العدالة ؟

وجاء ذلك بعد الأزمة التي أُثيرت حول عدم تمكن المناعي من الاستمرار في تدريب العدالة بعد صعود النادي لدوري المحترفين، بسبب عدم نيله شهادة Pro في التدريب.

لكن رئيس النادي أكد ثقته في استمرار المدرب التونسي مع العدالة في الموسم المقبل.

وسبق للمدرب المناعي تدريب الأهلي البحريني والقادسية والعدالة وعمل في منصب المدرب المساعد خلال الفترة من 2010 إلى 2011.

وصعد العدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “موسم 2022/ 2023″، بعد احتلال وصافة ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى “موسم 2021/ 2022″، برصيد 66 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الخليج الذي توج باللقب.

وكان العدالة شارك مرة واحدة في دوري المحترفين موسم 2019/ 2020، لكنه هبط إلى الدرجة الأولى، بعد احتلال المركز السادس عشر والأخير، برصيد 21 نقطة من 30 مباراة.