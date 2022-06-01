أكد المدير العام للتوسعة الشمالية، المهندس وليد المسعودي، أن الطاقة الاستيعابية للتوسعة الثالثة بالحرم عند اكتمال المشروع تصل إلى 1.2 مليون مصلٍّ وزائر.
التوسعة الثالثة:
وقال المسعودي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن التوسعة الثالثة تتكون من مبنى رئيسي والساحات المحيطة ومباني الخدمات.
توجيهات السديس:
ولفت إلى أن جميع الخدمات تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشئون الخدمات والوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري.
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