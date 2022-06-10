احتفى برنامج “روّاد الألعاب” التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يعد ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة أمس بتخريج 50 متدربًا من أبناء وبنات الوطن المشاركين في نسخته الأولى التي استمرت 14 شهرًا، وإدخال 10 شركات وطنية ناشئة للمنافسة في سوق الألعاب الإلكترونية، وتقديم 700 ألف منحة مالية للمشاريع الناشئة المشاركة في مسار ريادة الأعمال الرقمية.

حفل للمواهب:

وحضر الحفل الختامي عدد من مسؤولي منظومتي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والتطوير والابتكار، واحتفل بالمواهب والكفاءات الوطنية المشاركة والتي استطاعت اجتياز مراحل البرنامج الخمس، والتي تشمل التدريب التحضيري، والمرحلة الثانية، والتدريب الأكاديمي، إلى جانب الإنتاج والرحلة الرابعة وصولًا إلى قبول مشاريعهم الناشئة في مرحلة حاضنة الأعمال والتي عملوا من خلالها على استكمال تطوير نماذج أعمالهم الأولية والوصول إلى منتجاتهم النهائية.

100 فكرة:

وتضمن برنامج “روّاد الألعاب” الذي تقدم له أكثر من 1000 من الكفاءات الوطنية الشابة بـِ 100 فكرة، مسارًا لريادة الأعمال الرقمية، وبرنامجًا أطلق عليه (Game Changers) تعاونت فيه الوزارة مع كل من “معهد ديجيبن للتكنولوجيا” و”شركة المبادرة المطورة” هادفين من خلاله إلى مساعدة رواد الأعمال الوطنيين على إطلاق شركات ألعاب مستقلة، حيث تم إرشادهم من قبل قدامى المطورين في صناعة الألعاب والمتخصصين في الحضانة لاكتساب المهارات التقنية والإبداعية والتجارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الأساسي، كما عمل المسار على استقطاب أفضل المعاهد في مجال تصميم الألعاب الإلكترونية لتقديم العديد من البرامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية أكاديميًا وتطبيقيًا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.