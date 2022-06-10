يأمل الاتحاد والهلال عدم حصول لاعبيهم على بطاقات صفراء خلال مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتجنب غيابهم في الجولة الأخيرة.

لاعبون مهددون بالغياب عن الجولة الأخيرة

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مهددًا بغياب 5 لاعبين عن الجولة الأخيرة والحاسمة هذا الموسم، وهم؛ علي البليهي، سعود عبدالحميد، غوستافو كويلار، جانغ هيون سو، وأوديون إيغالو.

وقد يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 5 لاعبين في الجولة الحاسمة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ زياد الصحفي، عمر هوساوي، أندري فيلبي، الشمراني وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد والهلال في الدوري

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، اليوم الخميس، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

كما يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الفتح في ملعبه اليوم، فيما يُلاقي الفيصلي في الجولة الأخيرة بالرياض.

وقبل انطلاق الجولة الـ29، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولكن المواجهات المباشرة في صالح الأزرق.