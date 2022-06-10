تنطلق غدًا الخميس 10 مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لـ موسم 2022/2023.

موعد مباريات الغد بـ دوري الأمم الأوروبية

وتقام 4 مباريات في السابعة مساءً بتوقيت المملكة وهم ” قبرص ضد كوسوفو، بلغاريا ضد مقدونيا الشمالية، إستونيا ضد سان مارينو، جورجيا ضد جبل طارق”.

وفي العاشرة إلا ربع مساءً تقام مباريات ” سلوفينيا ضد السويد، التشيك ضد سويسرا، إسبانيا ضد البرتغال، إيرلندا الشمالية ضد اليونان، ألبانيا ضد روسيا، صربيا ضد النرويج”.

وانطلقت اليوم مباراة بولندا ضد ويلز في افتتاح مباريات دور المجموعات في البطولة.

منتخب فرنسا آخر المتوجين

وكان المنتخب الفرنسي هو آخر المتوجين بلقب دوري أوروبا للأمم على حساب المنتخب الإسباني بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتُعد بطولة دوري أمم أوروبا خير إعداد للمنتخبات الأوروبية المتأهلة لـ كأس العالم 2022 بـ قطر مثل ” البرتغال، فرنسا، سويسرا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا”.