يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل جيد على الصعيد الهجومي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

عمر السومة يتصدر قائمة الهدافين:

ونجح الراقي في تسجيل 37 هدفًا بعد مرور 28 جولة، ليتواجد في المركز الثامن بقائمة الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 59 هدفًا.

وسجل 12 لاعبًا أهداف الأهلي، ويُعد السوري عمر السومة هو هداف الفريق برصيد 10 أهداف، يليه المقدوني إزغان أليوسكي بـ6 أهداف، وأحرز البرازيلي كارلوس إدواردو برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع عبدالرحمن غريب.

وأحرز البرازيلي باولينيو هدفين بالتساوي مع كل من؛ باولينيو، رادايتش، المجحد وهيثم عسيري، فيما تمكن من تسجيل هدف واحد كل من؛ الحسن نداو، فرانك كوم، عبدالباسط هندي والمقرن.

الأهلي في الدوري هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.