أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على 14 متهمًا في قضايا متنوعة خلال الأيام الماضية.

وبحسب الأمن العام، تم القبض على مواطن نفذ حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية بإيهام ضحاياه باستثمارات وهمية والحصول منهم على 950 ألف ريال.

سطو وسرقة:

وضمت قائمة المقبوض عليهم خمسة مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها.

انتحال صفة واعتداء:

كما تم القبض على مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة واعتديا على شخص وسلبا ما بحوزته، ومواطن نقل 10 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية

كذلك تم القبض على مقيمين من الجنسية السودانية ومواطن قاموا بسرقة كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء والسطو على محال تجارية وسرقة أجهزة كهربائية منها.