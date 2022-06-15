أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر 150 وظيفة لموسم الحج 1443هـ؛ في مجالات القيادة والرقابة الميدانية.

وأوضحت أن التوظيف بنظام العقود المؤقتة، ولمدة شهرين خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية (رجال ونساء).

وتتمثل الوظائف في 126 مراقبًا ميدانيًّا؛ بشروط: أن يكون سعودي الجنسية، ومتفرغًا لا يعمل، وعمره بين 20- 40 سنة، ومن سكان مكة المكرمة، والمؤهل ثانوي، واجتياز المقابلة الشخصية.

شروط التقديم:

كما تشمل الوظائف المطلوبة 20 سائقًا بشرط حمل رخصة سارية المفعول، بالإضافة إلى 4 سائقين معدات ثقيلة، بشرط حمله رخصة سائق عمومي.

ويشترط في التقدم لوظائف السائقين: أن يكون المتقدم سعوديًّا، ومتفرغًا غير موظف، ويجتاز المقابلة، ومن سكان مكة المكرمة.

موعد التسجيل

ويبدأ التقديم يوم الخميس 16/ 06/ 2022م؛ ولمدة يوم واحد. ويتاح التسجيل عبر مسح الباركود المرفق أدناه.