لفت 16 لاعبًا في فئة الـ18 في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري المدارس الأنظار بعد تألقهم في مباريات المرحلة خلال الفترة المقبلة.

المواهب الأبرز حتى الآن في دوري المدارس:

وتألق كل من “فارس أفندي من ثانوية طيبة بالرياض، محمد ناير من ثانوية الغد بالقصيم، عبادة بارود من ثانوية القدس، بالمدينة المنورة، أديب الحسن من ثانوية عبدالله بن حميد في القصيم، محمد الدويش من ثانوية طيبة بالرياض، أحمد البداح من ثانوية طيبة، صالح برناوي من ثانوية طيبة، مالك راجح من ثانوية القدس”.

وأيضًا نجح كل من “عبدالعزيز الجزائري، عبدالعزيز العنزي، محمد نزار، محمد هزازي، بسام الحمد، دهام المطيري، ثامر الخيبري، زيد العنزي”.

أكثر من هاتريك بالبطولة:

وفي فئة الـ18 عامًا برز اسم ثامر الخيبري بتسجيله هاتريك للمرة الثانية على التوالي في البطولة، كما يتصدر ترتيب هدافي البطولة في فئة الـ18 عامًا برصيد 6 أهداف يليه فريد عزيز الذي أحرز 5 أهداف، بينما سجل عبدالله الشمري 4 أهداف، وعمر الشمري 4 أهداف أيضًا.

كما أبدع فريد حسين لاعب ثانوية عبدالله بن حميد من القصيم الذي سجل هاتريك جديد في البطولة في فئة الـ18 عامًا.