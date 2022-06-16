أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على 16 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

ضرب وسرقة:

وضمت قائمة المضبوطين مواطنين ظهرا بمقطع فيديو وهما يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة بسبب خلاف عند صندوق المحاسبة.

كما تم القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية السودانية سرقوا كابلات كهربائية ومواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء والسطو على محال تجارية وسرقة أجهزة كهربائية منها، بالإضافة إلى ضبط مواطن نقل 9 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

مخالفون:

وقبض الأمن العام أيضًا على مواطن و3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية ارتكبوا حادثة جنائية، وكذلك مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ترصدا لمرتادي الصرافات الألية بالسحب من خلال بطاقتهم البنكية بعد إيهامهم بتقديم المساعدة في استخدامها.