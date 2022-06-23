يسعى المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة العميد لحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد غياب دام لـ 13 عامًا لم يحقق فيها العميد لقب الدوري.

وإذا نجح كونترا في قيادة العميد اليوم للفوز على فريق الاتفاق، بجانب خسارة الهلال من الفتح أو التعادل سيجعل كونترا يقترب كثيرًا من حسم لقب الدوري للجولة الـ30 والأخيرة، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

ماذا يحتاج الاتحاد للفوز بـ الدوري ؟

يحتاج نمر جدة للفوز على الاتفاق والباطن، مقابل تعثر الهلال بالخسارة في إحدى المباراتين، ليكون العميد بطلًا رسميًا للدوري.

المدرب كونترا كان اتفق مع إدارة أنمار الحائلي منذ أكثر من شهرين على تمديد التعاقد لعام إضافي، قبل أن يتم تأجيل الإجراءات بشكل رسمي حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عقد المدرب كونترا مع نادي الاتحاد كان انتهى، رسميًا بنهاية شهر مايو، قبل أن يتم تأجيل نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى نهاية يونيو الجاري.

في حال تُوج كونترا مع العميد بـ الدوري، فإن إدارة أنمار الحائلي ستكافئه بتجديد العقد له.