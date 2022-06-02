أكد المختص بالبيئة فرحان الجعيد، أن كمية نفايات البلاستيك في المملكة وصلت إلى مليوني طن.

فيديو | المختص بالبيئة د. فرحان الجعيد: وصل عدد نفايات البلاستيك في #المملكة إلى مليونين طن#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6AqpxVPAjU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022

إعادة تدوير:

وتابع الجعيد، خلال حواره إلى قناة “الإخبارية”، أن إعادة تدوير البلاستيك على مستوى العالم يشمل 9% من المنتجات البلاستيك.

300 مليون طن بلاستيك:

ولفت إلى أن العالم يضخ كل عام 300 مليون طن من البلاستيك الذي يشكل خطرًا، بينما يتطور العلم بشأن جهود مكافحة النفايات البلاستيكية، موضحًا أن المملكة أعلنت ضمن جهودها في مكافحة التغير المناخي الانضمام للاتحاد العالمي للمحيطات المعني بمكافحة النفايات البلاستيكية.